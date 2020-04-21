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FATİH'TE METRUK BİNADA KISMİ ÇÖKME; TEMİZLİK İŞÇİSİ BİNADA MAHSUR KALDI

FATİH'te metruk binaya temizlik için giren görevli içeride çalıştığı sırada kısmı çökme meydana geldi.

21.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:44
FATİH'te metruk binaya temizlik için giren görevli içeride çalıştığı sırada kısmı çökme meydana geldi. Kat zemininin çökmesi nedeniyle dışarı çıkamayan temizlik görevlisini itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay saat 11.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi, Neviye Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. Bir temizlik görevlisi metruk bina içindeki çöpleri temizlemek için binadan içeri girdi. Üst kata çıkan temizlik görevlisi çalışma yaptığı sırada birinci kat zemini çöktü. Çökme nedeniyle temizlik görevlisi binadan çıkamayarak içeride mahsur kaldı. Dışarı çıkamayan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarı çıkarırken, görevli olaydan yara almadan kurtuldu. Olayı anlatan Nuri Akgün isimli bir esnaf, "Çöpçü çıktı temizlemek için. Zemin çökünce yukarıda kaldı, inemedi aşağı. Herhangi bir yarası yok. Boş bir binaydı" diye konuştu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri metruk bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. FATİH’TE METRUK BİNADA KISMİ ÇÖKME; TEMİZLİK İŞÇİSİ BİNADA MAHSUR KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel
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