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Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.10.2019 07:48
Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'taki metruk bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın içerisinde araştırma yapan itfaiye ekibi, yangın yerinde kimseyi bulamadı.
Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fatih'te metruk binada yangın

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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