Fatih'te Minibüsün Çarptığı Kadın Yaralandı

İstanbul Fatih
'te yaya geçidinden geçerken servis minibüsünün çarptığı bir kadın yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinden Fatih Adnan Menderes
Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarından Aksaray istikametine ilerleyen Doğukan D. (22) yönetimindeki 34 NT 0870 plakalı servis minibüsü, Sulukule
Caddesine girmek istediği sırada yaya geçidini kullanan Gamze Bulat'a (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gamze Bulat servis minibüsünün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, minibüs şoförü Doğukan D'yi polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
İstanbul,Fatih
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:43