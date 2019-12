Fatih'te mısırlı mahpuslar için yürüdüler

Mısırlı mahpuslar için Fatih Camii'nin avlusunda toplanan bir grup, meşaleler eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürüdü. Çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyen grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Mısırlı mahpuslarla dayanışma grubu, İHH ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında bir araya geldi. Fatih Camii'nde toplanan grup, Mısır hapishanelerindeki mahpusların durumlarına dair farkındalık oluşturmak için ellerinde meşale ve el feneriyle Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleri üzerinde yürüdü. Bir dönem Mısır cezaevlerinde tutulanların da aralarında bulunduğu grup, sloganlar eşliğinde pankart açıp Saraçhane'ye geldi.

Gazetecilere konuşan Sena Biltaci, 'Bugün Dünya İnsan Hakları gününde konuşuyorum ama Mısır'daki gayriinsani durumdan bahsedeceğim. Mısır'da her gün yavaş yavaş ölümler gerçekleştiriliyor. Ben kızım Esma Biltaci'yi hiç günahı olmadan orada Rabia meydanında kaybettim, şehit oldu. Eşim Muhammet Biltaci ve oğlum Enes Biltaci, Mısır zindanında. Eşim çok ciddi hastalıklarla mücadele ediyor. Birçok kez kriz geçirdiği sırada hastaneye götürülmedi. Oradaki insanların insani hiçbir hakları verilmiyor dedi.

Saraçhane Parkındaki basın açıklamasını İHH Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım yaptı. Açıklamada Yıldırım, 'Doğu Türkistan'da, Suriye'de, yeryüzünün her tarafında büyük acılar çekiyoruz ama bu bir kader değil. Aklımızı kullanırsak, yüreğimizi ortaya koyarsak bu süreçleri inşallah kolaylıkla geçeceğiz. Bu şehitlerimiz, hapishanelerde yatan kardeşlerimiz inşallah geleceğin bereketi olarak yazılacak. Şimdi insanlar firavun mu olmak istiyor, Musa mı olmak istiyor bunun kararını verecekler. İnşallah bizler Musa'nın yanındayız. Harun gibiyiz ve dünya ve ahiret hayatını kazanmaya niyetliyiz. Firavunlar yaptıklarından pişmanlık duyarlar, son anda secdeye varırlar ama Allah kabul etmez. Ben buradan bütün İslam dünyasının liderlerine çağrıda bulunuyorum. İyi olanlar bir tarafa, halkın yanında olanlar bir tarafa, ama ne yazık ki, İslam dünyasının liderlerinin birçoğu zalimlerin yanında ve kendileri zulüm işliyorlar. Zalimler mutlaka bir gün bunun hesabını verecek. Şu anda Mısır'da yapılanlardan dolayı bütün dünya halklarının kini Sisi'ye yönelmiş durumda. İnşallah Sisi bir an önce yaptığı hatayı anlar, çocukların, kadınların ve erkeklerin idam edilmesine engel olur, izin vermez. Tekrar halkına yönelik barış ve esinti rüzgarı estirirse kendi geleceği ile korkularını gidermiş olur. Aksi takdirde çok kısa bir zamanda zalimler nasıl devrileceklerini göreceklerdir İfadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

