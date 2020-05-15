FATİH'TE MÜHÜRLÜ KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN MASKELİ 12 KİŞİYE 41 BİN 800 LİRA CEZA

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 12 kişiye toplam 41 bin 800 lira adli para cezası kesildi.

15.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:25
FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 12 kişiye toplam 41 bin 800 lira adli para cezası kesildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs tarihinde Balat Mahallesi Ayan Caddesi'ndeki kahvehanenin açık olduğu yönündeki ihbar üzerine saat 22.30 sıralarında adrese gitti. İçeride maskeli 12 kişi olduğunu, bunlardan dördünün kumar oynadığını tespit eden polis, 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem yaptı.
12 KİŞİYE 41 BİN 800 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Polis, 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesti. Ceza kesilen 12 kişinin içinde bulunan 4 kişiye yasadışı kumar oynadıkları için ayrıca 1.000'er lira idari para cezası kesildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 12 kişiye toplamda 41 bin 800 lira idari para cezası kesilmiş oldu.
KAHVEHANENİN SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Mühürlü olduğu öğrenilen kahvehanesini açarak işleten işyeri sahibi hakkında ayrıca, "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehane tekrar mühürlenirken, adliyeye sevk edilen sahibi serbest bırakıldı. FATİH’TE MÜHÜRLÜ KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN MASKELİ 12 KİŞİYE 41 BİN 800 LİRA CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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