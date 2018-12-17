Fatih'te Okul Önlerinde Denetim

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile Mobil Okul Timleri, ilçe genelinde okul çevrelerinde denetim yaptı.
Okul ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, okul çevrelerindeki parklar ve kafeteryalar denetlendi.
Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
önünde de uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında, bir miktar narkotik madde ele geçirildiği ve bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
Uygulamaların, eğitim öğretim dönemi sonuna kadar düzenli sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA