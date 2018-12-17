17 Aralık 2018, 16:49
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Fatih'te Okul Önlerinde Denetim

Fatih

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri, ilçe genelinde okul çevrelerinde denetim yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri, ilçe genelinde okul çevrelerinde denetim yaptı.

Okul ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, okul çevrelerindeki parklar ve kafeteryalar denetlendi.

Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde de uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında, bir miktar narkotik madde ele geçirildiği ve bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Uygulamaların, eğitim öğretim dönemi sonuna kadar düzenli sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA