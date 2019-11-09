Haberler » 3. Sayfa » Fatih'te ölen kardeşlerin bir yakınına ulaşan arkadaşı, cenazenin kendisine verilmesi için destek... - Haber

Fatih'te ölen kardeşlerin bir yakınına ulaşan arkadaşı, cenazenin kendisine verilmesi için destek...

Fatih'te ölen kardeşlerin bir yakınına ulaşan arkadaşı, cenazenin kendisine verilmesi için destek istedi Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı cenazelerin kendisine verilmesini istediİSTANBUL - Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı Serpil Alkan bugün de Adli Tıp Kurumu'na geldi.

09.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:00
Fatih'te ölen kardeşlerin bir yakınına ulaşan arkadaşı, cenazenin kendisine verilmesi için destek istedi
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı cenazelerin kendisine verilmesini istedi
İSTANBUL - Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı Serpil Alkan bugün de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Alkan ölen arkadaşlarının üvey kardeşine ulaşarak cenazelerin kendisine verilmesi için destek istedi.
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşı Serpil Alkan avukatı Aydın Egemen ile birlikte bugün de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ölen kardeşlerin üvey kardeşi Nebile İnan'a cep telefonu vasıtasıyla ulaşan Alkan, İnan'dan cenazelerin kendisine teslimi için dilekçe vermesini istedi. Nebile İnan'dan cenazelerin teslimi için onay aldıklarını ifade eden Alkan "Bizde şimdi kardeşlerinden savcılıktan olan kağıtları bekliyoruz. Sizlerin sayesinde kardeşleriyle iletişim kurdum kendilerini tanımam. Yoksa bu cenazeler kimsesizler mezarlığına defnedilecekti bana da vermeyeceklerdi. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Cenaze Ayazağa'nda defnedilecek yakınlarda olmasını istedim. 4 kişi olduğu için 4 tanesine sınır koyacağız dedi Mezarlıklar Müdürü bir iki kişi olsaydı yakınlarda yapacaktık olsun yine de bir mezarı var" dedi.
"Cenazelerin bize teslimi konusunda kız kardeşi beyanda bulundu"
Avukatı Aydın Egemen ise bu sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini belirterek "Salı gününden itibaren cenazelerin alınmasıyla ilgili Serpil hanımın gayretleri ve basın mensubu arkadaşların çabalarıyla aileye ulaştık. Vefat eden arkadaşlarımızın kız kardeşleriyle görüştük. Cenazelerin 'da ve bize teslimi konusunda rızalarının olduğunu kız kardeşlerden Nebile hanım bu beyanda bulundu. Bunun üzerine kendilerine Cumhuriyet savcılığına Adli Tıp Kurumu'nun morg bölümünün faks numarasını ilettik. Şu anda bu dilekçeyi bekliyoruz. Devletimiz bu konuda çok hassas Cumhuriyet Savcılığından cenazenin bize teslimini ve defin işlemlerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Fatih'te ölen kardeşlerin bir yakınına ulaşan arkadaşı, cenazenin kendisine verilmesi için destek...

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:15 İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...
19:16 İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması
19:11 15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu
18:53 Antalya'da bir evde ölü bulunan dört kişilik ailenin cenazeleri morgdan alındı
18:41 15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:21:33