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Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte AFAD ekipleri tarafından defnedildi. Ayrıca tabutlar mezarlığa indirilmeden önce toprağa kireç döküldü.

11.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:52

Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Mezarlığı'na getirildi. 4 metre yüksekliğindeki mezarlığa tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla indirilirken, Yetişkin kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi. Tabutlar mezarlığa indirilmeden önce toprağa kireç döküldü. Defin işleminin ardından mezarların başında dua edilirken, Oya ve Kamuran Yetişkin'in yakın arkadaşları Serpil Alkan mezarlara su döktü.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.

CENAZELERİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler

Ayazağa, AFAD, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
AKÇAABATLISELÇUK:Bunalıma giren insanlar milletin yakasını bıraksın . Mücadele etme sonra milleti öldür veya . . . Harcamalarınızda tasarruflu yapma zamanı
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2 5
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ADINIZI YAZIN:Diyanete degilnsorunu hukumete soracaksin kendileri calmakta sinir tanimayip milleti zora sokarken otede yatacak yerlerinin olacagini mi saniyorlar acep
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4 5
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HASSAS:Yahu bir sus bitmediniz gittiniz devlete zırnık faydan yok bari ortalığı bulandurmayın. Kedi uzanamadigi ciğere mundar der misali gibisiniz gibisi fazla ta kendisisiniz
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3 4
KULAKARKASIHASTASI:Olmamis, hic dogru olmamis. . . Madem ki ateist idile cesetleri yakilmaliydi, o zaman bu kadar eziyet olmazdi kuruluslara. Bakin bana, ben sonradan olam inancsiz kisi olarak cesedimin yakilmasi talimati verdim. Haaaa söylemeden gecemeyecegim sakin yanlis anlamayin, dinsel acidan falan degil, benim isgal edecegim 2 metrelik topragi dinbaz bir süslümana birakabilmek icin, yedigi haramlar icine bir de hibe eklenmis olsun diye. . .
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ERT:Dayanılamaz bir acı... Tanımadığım insanlar olsalar da o mezar taşlarını yanyana görünce ağladım. Allah taksiratlarını affetsin...
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14 0
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KONYALI:ALLAH RAHMET EYLESiN. GECIM SIKINTISI NEDENİYLE İNTİHAR EDENLER HAKKINDA DİYANET NE DER ACABA, HER KONU HAKKINDA BIR FIKIRLERI VARDA BU KONU HAKKINDA NE DERLER.
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MİLLET:ALLAH RAHMET EYLESİN
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