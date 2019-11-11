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Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı

FATİH'te Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.

11.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:10
FATİH'te Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirilen cenazeler için AFAD ekipleri görev aldı.
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri çıkarıldı. 4 kardeşin cenazelerini almak için girişimlerde bulunan 33 yıllık aile dostu Serpil Alkan'a Mersin'de bulunan üvey kardeşler geçtiğimiz gün cenazeleri alması için onay verdi.
Avukat Aydın Egemen ile beraber Çağlayan Adliyesi ve Adli Tıp Kurumu arasında sürekli gelip giden Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için gerekli olan evrakları Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Serpil Alkan ve Avukat Aydın Egemen birlikte Adli tıpa girerek evrakları imzaladıktan sonra cenazeleri teslim aldı. İki araç ile adli tıptan çıkarılan cenazelerle ilgili açıklama yapan Serpil Alkan,"Gasilhaneye götürüp orada teşhis etmemi istediler. Ben kabul etmedim, burada bir göreyim dedim. Hepsine de baktım. Şimdi ilaçlayacaklar, bugün yetiştirmeye çalışacağız. Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım. O kadar yorgunum ki. Buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum onların sayesinde aldım ben bu cenazeleri. Kimsesizler mezarlığına gidecekti, ben bunu kabul edemem. Arkadaşları gelecek hep beraber kaldıracağız." dedi.
Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan cenazeler Kozlu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi. Cenazelerin içinde bulunduğu tabutlar titizlikte gasilhaneye taşındı. AFAD ekibi de gasilhanede hazır bulundu. Gasilhaneye girmeden önce özel giysilerini giyen ve maske takan AFAD ekibi, ellerinde zehirli gaz ölçümü yapan bir cihazla gasilhaneden içeri girdi.
4 kardeşin cenazesi, Fındıkzade'de bulunan Albayraklar Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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