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Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

11.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:38Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin siyanür ile ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri almak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Onay çıkmasının ardından Serpil Alkan cenazeleri almak için Adli Tıp kurumuna geldi. Yapılan işlemlerin ardından cenazeler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumundan çıkarıldı.

Öte yandan, kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazını müteakip Fındıkzade Albarayrak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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