Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı.



Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınmıştı. Kardeşlerin cenazesi Kozlu Mezarlığı'nda ki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA