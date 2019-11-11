Haberler » genel » Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi - Haber

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi

- Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemiİSTANBUL - Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi.

11.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:17
- Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
İSTANBUL - Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi,
Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı.
Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınmıştı. Kardeşlerin cenazesi Kozlu Mezarlığı'nda ki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı.
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi

Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
21:17 Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi
21:17 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
20:57 Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
20:52 Erken evlilik mağduru ailesine kavuştu
20:52 Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:49:44