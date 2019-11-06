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Fatih'te ölüm evinde elektrik faturası şoku

Fatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu evin 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesildi.

06.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:32
Fatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu evin 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesildi.
Fatih'te iddialara göre antidepresan ilaçları içerek intihar eden 4 kardeşin evine gelen BEDAŞ ekipleri 2 aydır elektrik faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle elektrikleri kesti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre daha çalışmalarını sürdürmüş ve daha sonra evden kapıyı mühürleyerek ayrılmıştı. Saat 09.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan binanın birinci katına gelen BEDAŞ ekipleri 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.
Fatih'te ölüm evinde elektrik faturası şoku

Güncel

Kaynak: DHA


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