Haberler» Güncel» Haber

Fatih'te otel odasındaki cinayet

Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın sahibi olduğu otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

28.07.2019 02:12 Fatih'te otel odasındaki cinayet
Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın sahibi olduğu otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mimar Kemalettin Mahallesi Abuhayat Sokak'taki otelin sahibinin ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Araştırma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Cinayetin gasp amaçlı gerçekleştirildiği öğrenildi.
Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12   Fatih'te otel odasındaki cinayet
02:11   Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı
01:56   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:53   Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü
01:50   Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü
01:49   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:37   Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı