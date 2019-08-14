Haberler» Güncel» Haber

Fatih'te otel yangını

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.08.2019 10:14
Fatih'te otel yangını
Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak'ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fatih'te otel yangını

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:44   ANKARA MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
11:37   ..haberi eksik
11:36   DHA DIŞ- Evlerine 3 yılda 17 kez otomobil daldı
11:34   Sadakataşı Derneği, 600 bin ihtiyaç sahibine bayram yaşattı
11:31   - Çin'de Lekima Tayfunu'ndan 12 milyon kişi etkilendi
11:28   MUĞLA Akyaka'da bayram yoğunluğu
11:28   MUĞLA Akyaka'da bayram yoğunluğu