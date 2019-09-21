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Fatih'te otel yangını

Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.09.2019 08:12Fatih'te otel yangını
Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin bodrum katındaki mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otel boşaltılırken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.
Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan iki otel personeli de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle tramvay seferleri de bir süre aksadı.

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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