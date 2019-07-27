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Sahibi olduğu otelde, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Afganistan uyruklu Türk vatandaşı, sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

27.07.2019 17:38
Sahibi olduğu otelde, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi. Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endicandan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi. Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Afganistan, Güncel

Kaynak: DHA

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