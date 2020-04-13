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Fatih'te otobüste yan yana oturan vatandaşlar uyarıldı

Fatih'te toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi yapıldı.

13.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:00
Fatih'te otobüste yan yana oturan vatandaşlar uyarıldı
Fatih 'te toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi yapıldı. Yan yana oturanlar uyarılarak, yerleri değiştirildi.

Fatih'te korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına denetim yapıldı. Trafik polisleri toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak, kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı. Yan yana oturan yolcuların yeri değiştirildi ve bir dahaki sefere yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Daha sonra polis ekipleri şoförü de uyardı. Polislerin okuduğu tebliğ ise şu şekildeydi:

"Kıymetli İstanbullular yaşanan salgının yayılmasını önlemek için sosyal mesafe kuralını uygulamak hayati önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve Valilik koordinasyonunda toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek için araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınması ve yan yana koltuklarda oturulmaması kararı alınmıştır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından lütfen kurallara riayet edelim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Güncel
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