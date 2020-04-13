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Fatih'te otobüste yan yana oturan vatandaşlar uyarıldı

Fatih'te otobüste yan yana oturan vatandaşlar uyarıldı Toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi Fatih'te toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi yapıldı.

13.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:34
Fatih 'te otobüste yan yana oturan vatandaşlar uyarıldı
Toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi
İSTANBUL - Fatih'te toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi yapıldı. Yan yana oturanlar uyarılarak, yerleri değiştirildi.
Fatih'te korna virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına denetim yapıldı. Trafik polisleri toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak, kurallara uyup uymadıkları konusunda denetim yaptı. Vatandaşları sosyal medya kuralı konusunda uyardı. Yan yana oturan yolcuların yerini değiştirdi ve bir dahaki sefere de yasal işlem uygulanacağını söyledi. Daha sonra polis ekipleri şoförü de uyardı. Polislerin okuduğu tebliğ ise şu şekildeydi " Kıymetli İstanbullular yaşanan salgının yayılmasını önlemek için sosyal mesafe kuralını uygulamak hayati önem arz etmektedir. İçişleri bakanlığımızın genelgesi ve Valilik koordinasyonunda toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek için araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınması ve yan yana koltuklarda oturulmaması kararı alınmıştır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından lütfen kurallara riayet edelim." Fatih’te otobüste yan yana oturan vatandaşlar uyarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Genel
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