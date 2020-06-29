FATİH'TE OTOMOBİLİN ALT KISMINA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Fatih Çemberlitaş'ta bir otomobilin alt kısmına giren yılan, zabıta ekipleri tarafından çıkarıldı.

29.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:59
Fatih Çemberlitaş'ta bir otomobilin alt kısmına giren yılan, zabıta ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, öğleden sonra Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin alt kısmında bir yılan fark eden sürücü durumu otopark yakınında bulunan zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, yılana müdahale edemeyince aracı çekiciyle Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yılan, mahsur kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Çıkarılan yılan uygun bir yerde doğaya bırakıldı. FATİH’TE OTOMOBİLİN ALT KISMINA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Fatih, Güncel, Haber
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