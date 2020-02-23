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Fatih'te otomobilleri kundaklayan şüpheliler kamerada

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / Fatih'te 4 şüpheli park halindeki 9 otomobil kundaklandı.

23.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:27Fatih'te otomobilleri kundaklayan şüpheliler kamerada

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ 'te 4 şüpheli park halindeki 9 otomobil kundaklandı. Şüphelilerin araçları yaktıkları anlara kameralara saniye saniye yansıdı.

Fatih, Ayvansaray Mahallesinde saat 03.15 sıralarında 4 şüpheli Mumhane Caddesinde park halindeki 9 araca yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Araçlarda oluşan hasar gündüz ortaya çıktı.  Araçlar yandığı sırada oluşan patlamalarla çevredeki bazı dairelerin camlarının kırıldığı görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin araçları yaktıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, 4 şüpheli sokağa geliyor. Şüphelilerden 2'sinin elindeki bidon dikkat çekiyor. Şüphelilerden biri köşeye bidonu bırakıyor. Görüntülerin devamında sokağa giren şüpheliler araçların üzerine yanıcı maddeyi döküyor. Şüpheliler daha sonra koşarak kaçıyor.



Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

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