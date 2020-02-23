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Fatih'te otomobilleri kundaklayan şüphelilerden 2'si yakalandı

Ali ABLAY / FATİH'te park halindeki 9 otomobili kundaklayan 4 şüpheliden ikisi, Balat'ta yakalanarak, gözaltına alındı.

23.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:22Fatih'te otomobilleri kundaklayan şüphelilerden 2'si yakalandı

Ali ABLAY/ FATİH'te park halindeki 9 otomobili kundaklayan 4 şüpheliden ikisi, Balat'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi.

, Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi'nde 4 şüpheli park halindeki 9 otomobili kundaklamıştı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve yüzleri kapalı şüphelilerden, Barış K. ve Ramazan A.'yı Balat Sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada diğer iki şüphelinin de tespit edildiği açıklanırken, soruşturmanın TEM Şube Müdürlüğünce yürütüleceği belirtildi.



Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

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