Haberler » Güncel » FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Haber

FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI

Yakalanan 2 şüphelinin üstünden benzin kokan eldiven çıktı.

23.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:22FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI

-Yakalanan 2 şüphelinin üstünden benzin kokan eldiven çıktı.

Ali ABLAY/ FATİH'te park halindeki 9 otomobili kundaklayan 4 şüpheliden ikisi, Balat'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi.

, Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi'nde 4 şüpheli park halindeki 9 otomobili kundaklamıştı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve yüzleri kapalı şüphelilerden, Barış K. ve Ramazan A.'yı Balat Sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada diğer iki şüphelinin de tespit edildiği açıklanırken, soruşturmanın TEM Şube Müdürlüğünce yürütüleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Şüphelilerin kundaklama anları



Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 13:09:40