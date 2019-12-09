Haberler » Güncel » Fatih'te polise rüşvet teklif eden 1 şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber

Fatih'te polise rüşvet teklif eden 1 şüphelinin yakalanma anı kamerada

Fatih'te polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.

09.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:26
Fatih'te polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adresi takibe alan ekipler, evden çıkan A.Ö. ve M.K'yi durdurdu. Şüpheliler, adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf itiraf etti. Polisler adrese geldiklerinde ise Azerbaycan uyruklu Z.H'yi burada çalıştırıldığını söyledi. O sırada telefonla arayan ve kendisini Ebru olarak tanıtan şüpheli, eve giden görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti.
Aracı olduğu belirlenen bu kişiyle telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. Burada kendisini Ebrunun gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini ifade ettiği Mehmet E. gözaltına alındı. Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme suçlarından tutuklandı. Polisin kendisini Ebru olarak tanıtan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
Fatih'te polise rüşvet teklif eden 1 şüphelinin yakalanma anı kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16 Kayseri Valiliğinden "İneğe trafik cezası" haberi açıklaması - Haber
12:16 Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haber
12:16 Çekmeköy'de öğrenci yurduna mermi isabet etmesine ilişkin 5 kişi yakalandı - Haber
12:11 Mobil trafik eğitim tırı Mersin'de - Haber
12:10 Vali Çakacak'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
9.12.2019 12:22:11