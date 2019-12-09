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Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada

İstanbul Fatih'te fuhuş yaptırılan kadınları yakalayan polislere, şüpheliler 10 bin lira karşılığında serbest bırakılmasını teklif etti. Polisler rüşvete ikna olmuş gibi davranarak şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

09.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:55

İstanbul Fatih'te ihbar üzerine operasyon başlatan emniyet ekipleri fuhuş yaptırılan kadınları yakaladı. Telefonla görüşme yapan polis ekiplerine 10 bin lira rüşvet teklifinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

200 LİRA KARŞILIĞINDA EVE GİTTİLER

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevu evi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adresi takibe alan ekipler, evden çıkan A.Ö. ve M.K'yi durdurdu. Şüpheliler, eve 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf etti.

POLİSLER RÜŞVETE İKNA OLMUŞ NUMARASI YAPTI

Polisler eve geldiklerinde ise Azerbaycan uyruklu Z.H, burada çalıştırıldığını söyledi. O sırada telefonla arayan ve kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheli, eve giden görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti. Aracı olduğu belirlenen bu kişiyle telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Burada kendisini "Ebru"nun gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini ifade ettiği Mehmet E. gözaltına alındı. Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, "fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme" suçlarından tutuklandı. Polisin kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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