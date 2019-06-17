17.06.2019 12:17
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İstanbul'da Rus ve Gürcüler sokak ortasında çatıştı

İstanbul'da Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler sokak ortasında çatıştı
Kaynak: DHA
kavga, Güncel

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