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Fatih'te sahte içki operasyonu

Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

26.09.2019 12:58Fatih'te sahte içki operasyonu
Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adresi takibe alan polis, eve yabancı uyruklu kişilerin valizlerle düzenli olarak giriş çıkış yaptığını görmesi üzerine baskın düzenledi.
Operasyonda Ermeni uyruklu Karen G. (23) ve Zahuri R. (25) yakalandı.
Adreste yapılan aramada 5 adet 1 litrelik alkol şişesi, 2 huni, etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 yabancı menşeili bandrol, 510 alkol şişesi etiketi, 85 boş alkol şişesi ile 95 alkol şişe kapağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Zahuri R. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Karen G. tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocamustafapaşa, Güncel

Kaynak: AA

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