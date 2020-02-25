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FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 412 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

25.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:12FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 412 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir olay araştırması için gittikleri Hacı Evliya Camii Sokakta bir evden gelen yoğun alkol kokusundan şüphelendi. Ekipler yaptıkları çalışmada kokunun yayıldığı adresi tespit etti.

Eve baskın düzenleyen polis ekipleri 700 boş şişe, 412 şişe satışa hazır sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi. Zanlıların ürettikleri sahte içkileri dikkat çekmeden dağıtabilmek için çöp toplama arabası kullandıkları öğrenildi. Operasyonda Suriye Uyruklu Samir F. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin adrese girişi

-Şüphelinin yakalanıp kelepçelenmesi

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Sahte içki üretimi yapılan yer

-Satışa hazır şişeler

-Boş şişeler

-Sahte içkinin taşındığı çöp arabası

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Güncel

Kaynak: DHA

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