FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Fatih'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, operasyon polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs'ta adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 360 litre metil alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 adet boş alkol şişesi, 200 litrelik boş su tankı, 960 kapak ve çeşitli içkilere ait etiketler ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 32 yaşındaki F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İmalathaneye düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin içki imalathanesinde yaptıkları aramalarda ele geçirilen çok sayıda rakı şişesi görüntülendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli F.K. adliyeye sevk edildi. F.K.'ye çıkarıldığı mahkemece 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ele geçirilen rakı şişelerinden görüntüleri

-Genel ve detaylar



Kaynak: DHA