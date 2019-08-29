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Fatih'te seyir halindeki araçta yangın

Fatih'te seyir halindeki araçta yangınİSTANBUL - İstanbul'da Fatih İlçesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı.

29.08.2019 11:06
Fatih'te seyir halindeki araçta yangın
İSTANBUL - İstanbul'da Fatih İlçesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Yangın nedeni ile trafikte aksama yaşanırken, etrafı dumanlar sardı.
Olay, Fatih Laleli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle etrafı dumanlar sardı. Göz gözü görmeyen dumanlardan vatandaşlar da olumsuz etkilendi. Yangın nedeni ile bulvar üzerinde trafikte aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü
Fatih'te seyir halindeki araçta yangın

Atatürk Bulvarı, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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