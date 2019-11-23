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Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

FATİH'te iki kişi arasında başlayan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı.

23.11.2019 06:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:16Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

FATİH'te iki kişi arasında başlayan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. , kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Leblebiciler Sokak üzerinde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kıs sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Şüpheli, olayın ardından kayıplara karışırken, vurulan kişi ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki duyarlı kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, yaralı ise vatandaşlar tarafından özel bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın girişlerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Polis kaçan şüphelinin eşkalini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, daha sonra yaralının kaldırıldığı hastaneye gitti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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