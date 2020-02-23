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Fatih'te silahlı kavga 2 yaralı

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHAFatih'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki kavgada silahla ateş edildi.

23.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:21

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL DHA

'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki kavgada silahla ateş edildi. İki kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Binbirdirek Mahallesi Üçler Sokak'ta, Sultanahmet Meydanı'nın yakınındaki otoparkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi silahını çıkararak 2 kişiyi yaraladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Fatih'te silahlı kavga 2 yaralı

İstanbul, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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