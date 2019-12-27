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Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Fatih'te bir kafede bekçi olduğu öğrenilen 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

27.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:53 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
Fatih'te bir kafede bekçi olduğu öğrenilen 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Bekçilerden biri silahla önce meslektaşını yaraladı ardından kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, Şişli ilçe sınırları içerisinde görevli Ekrem Y. ve idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. isimli bekçiler arasında Fatih'te bulunan bir kafede tartışma çıktı. Bekçilerin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kafenin dışına taşan kavgada bekçilerden biri, silahla önce arkadaşını yaraladı daha sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı bekçilere müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından 2 kişi, çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekrem Y. ve Mehmet Akif A. isimli bekçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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