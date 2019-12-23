Haberler » Güncel » Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haber

Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

FATİH'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

23.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:29 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
FATİH'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. 

Olay, Şehremini Mahallesi Günaydın Sokak'ta saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi kıraathanede buluştu. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belli olmayan şüpheli, belinden çıkardığı silahla Akın T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Akın T.'nin bacaklarına ve koluna 3 kurşun isabet etti. Silahlı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. , kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:02   Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü - Haber
23:02   Faslı sivil toplum örgütünden Uygur Türklerine destek çağrısı - Haber
23:01   26 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
23:01   Spor ittifak holding konyaspor - trabzonspor maçının ardından - Haber
23:00   Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını (2) - Haber
22:24   Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Haber
21:16   Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Haber
20:47   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Haber
20:42   Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Haber
20:12   Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Haber
23.12.2019 23:11:40