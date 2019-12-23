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Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Fatih'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

23.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:44
Fatih'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay, Şehremini Mahallesi Günaydın Sokak'ta saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi kıraathanede buluştu. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belli olmayan şüpheli, belinden çıkardığı silahla Akın T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Akın T.'nin bacaklarına ve koluna 3 kurşun isabet etti. Silahlı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. , kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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