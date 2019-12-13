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FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI; OLAY ANI KAMERADA

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAFatih'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

13.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:24FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI; OLAY ANI KAMERADA

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Fatih'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Arapçeşmesi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Niyazi G. ve Volkan T. sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Volkan T. belinden çıkardığı silahla, Niyazi G.'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Niyazi G. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan T.'nin ateş açtığı Niyazi G.'nin bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Güvenlik kamerası)

-Volkan T'nin ateş açması

-Niyazi G' nin yaralanması

(Aktüel)

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler



Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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