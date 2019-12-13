Haberler » Güncel » Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada - Haber

Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAFatih'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

13.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:42
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Fatih'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Arapçeşmesi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Niyazi G. ve Volkan T. sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Volkan T. belinden çıkardığı silahla, Niyazi G.'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Niyazi G. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan T.'nin ateş açtığı Niyazi G.'nin bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandığı görülüyor.
Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada

kavga, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:46 Dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Haber
20:46 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Haber
20:45 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Haber
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Haber
20:42 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
13.12.2019 20:50:35