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Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

Fatih'te aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada bacağından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs kaçtı. Olay, küçük bir çocuğun gözleri önünde yaşandı.

13.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:50

Fatih'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Küçük bir çocuğun gözleri önünde cereyan eden silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Arapçeşmesi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Niyazi G. ve Volkan T. sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Volkan T. belinden çıkardığı silahla, küçük bir çocuğun gözleri önünde Niyazi G.'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Niyazi G. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan T.'nin ateş açtığı, Niyazi G.'nin bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandığı görülüyor.

Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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