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Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı (2)

Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

10.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:28
Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan şahıs kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.
Olay yerine araçla gelen şahıs, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaşırken, çevredekilerin vermesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerim olay yerine geldi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı (2)

Turgut Özal, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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