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FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHAFatih'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T. yaralandı.

13.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:17FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Fatih'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T. yaralandı.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Aksaray Mahallesi Çakırağa Camii Sokak'ta saat 19.30 sıralarında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan büfenin önünde bekleyen Mesut T.'ye, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 el ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bacağından yaralanan Mesut T. kendini yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı saldırganın Mesut T.'nin arkasından yaklaşıp ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıması

Olay yerine gelen polis ekipleri

Boş kovan

Genel ve detay görüntüler



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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