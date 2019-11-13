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Fatih'te silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, DHAFatih'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T. yaralandı.

13.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:42
Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, DHA
Fatih'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T. yaralandı.
Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Aksaray Mahallesi Çakırağa Camii Sokak'ta saat 19.30 sıralarında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan büfenin önünde bekleyen Mesut T.'ye, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 el ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bacağından yaralanan Mesut T. kendini yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı saldırganın Mesut T.'nin arkasından yaklaşıp ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.
Fatih'te silahlı saldırı güvenlik kamerasında

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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