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Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybettiİSTANBUL - Fatih'te bir otelin kafe bölümünde oturan Uygur Türkü Saımaıtı Aıerken, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:13
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL - Fatih'te bir otelin kafe bölümünde oturan Türkü Saımaıtı Aıerken, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Milet Caddesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısın uğradı. Saldırı sonucu Saımaıtı Aıerken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saımaıtı Aıerken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak haytanı kaybetti. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Polis, Uygur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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