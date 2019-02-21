Fatih'te Şüpheli Araç Alarmı

FATİH'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yakınına park edilen 34 ENS 25 plakalı bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis
araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Kaynak: DHA