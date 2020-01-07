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Fatih'te taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı

Fatih'te taksiye binen bir kişi taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve 80 lirasını gasp etti.

07.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:43
'te taksiye binen bir kişi taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve 80 lirasını gasp etti. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Fatih'te 2 Ocak gecesi saat 03.30 sıralarında taksi şoförü Hasan Y. aracına bir kişiyi müşteri olarak aldı. Hasan Y., aracına aldığı kişiyi gideceği yere götürdüğünde yolcusu kendisine bıçak çekerek telefonunu ve 80 lira parası gasp ettikten sonra araçtan inerek uzaklaştı. Hasan Y. olayı hemen polise verdi. Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, şüphelinin Cerrahpaşa Mahallesindeki metruk bir binada olduğu bilgine ulaştı. Metruk binayı kontrol eden polis, Hakan E.(26) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada taksi şoförü Hasan Y.'den gasp ettiği cep telefonu bulundu. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih'te taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı

Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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