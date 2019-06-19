19.06.2019 18:00
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Fatih'te tarihi ahşap binada yangın

Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cerrahpaşa Mahallesi Mihri Hatun Sokak'taki tarihi ahşap binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin binadaki soğutma çalışmaları sürerken, bina kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın çıkan binanın, yanındaki tarihi evin bir ay önce çökmesi nedeniyle sahiplerince boşaltıldığı öğrenildi.
Olay yerine gelen ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi.Fatih'te tarihi ahşap binada yangın
Kaynak: AA
İtfaiye, Fatih, Güncel

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