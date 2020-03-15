Fatih'te tarihi hamamın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Fatih'teki tarihi hamamın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
15.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:16
Fatih 'teki tarihi hamamın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi'ndeki hamamın, talaşların bulunduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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