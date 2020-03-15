Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamında yangın
FATİH'te Tarihi Nişanca Hamamı'nın deposunda yangın çıktı.
15.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:12
FATİH'te Tarihi Nişanca Hamamı'nın deposunda yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, 09.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahalle bulunan Tarihi Nişanca Hamamında talaşların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
"İÇERİDE TALAŞLAR VARDI"Yangını gören Kemal Kaymaz "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Biz geldiğimizde hamamın arka tarafında yangın çıktığını gördük. İçeride taşlar vardı. Talaşlardan çıktığı söyleniyor. Yangını gören otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi. Burası tarihi bir hamam, suyun ısıtılması için talaş kullanılıyordu ama şimdi doğalgaz kullanılıyor. Orada kalan talaşlardan çıktı." dedi
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, hamamın deposunda hasar oluştu.- İstanbul
Kaynak: DHA
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