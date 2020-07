Fatih'te tek katlı bina alev alev yandı

Kaynak: İHA

İstanbul Fatih 'te tek katlı metruk binada çıkan yangın kısa sürede yan binaya da sıçradı. Alev alev yanan binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.Olay, Marmara Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı binadan çıkan alevler yanındaki 5 katlı binanın çatısına sirayet etti.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın kapısını kırarak yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangından dolayı paniğe kapılarak sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde her iki binada da yaralanma ve can kaybı yaşanmadan yangın kontrol altına alındı.Olayı anlatan mahalle sakinlerinden biri, "Tek katlı bina boş. Peynir, zeytin satanlar depo olarak kullanıyordu. Yan binalara da sıçradı. İtfaiye zamanında geldi. Fazla bir şey yok. Baya alevliydi. Yan binadaki kadın fenalık geçirdi. Tek katlı binadan üç binaya birden sıçradı. Kimse oturmuyordu" dedi. - İSTANBUL