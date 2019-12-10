Haberler » Güncel » Fatih'te tekstil firmalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haber

Fatih'te tekstil firmalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Fatih'te 4 ayrı tekstil firmasındaki çelik kasalardan para çaldıkları iddia edilen Moldova uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

10.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:16
Fatih'te 4 ayrı tekstil firmasındaki çelik kasalardan para çaldıkları iddia edilen uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih'te 4 ayrı tekstil firmasına giren şüpheliler, çelik kasadan 750 bin lira çaldı.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin çaldıkları kasayı Fatih'teki bir eve götürdüklerini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen polis, Moldova uyruklu İvan B. (26) kız arkadaşı Christian G.(20) ve annesi Janna G'yi (40) gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 10 bin lira ele geçirilirken şüphelilerin çaldıkları paraları ülkelerine gönderdikleri öğrenildi.
Şüpheli İvan B'nin ülkesinde kick boks sporcusu olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İvan B. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Fatih'te tekstil firmalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Moldova, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40 DEAŞ'ın havaya uçurduğu El Nuri Camii yeniden onarılıyor - Haber
16:40 Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı - Haber
16:40 Eyüpsultan'da büfe sahibine silahlı saldırı kamerada - Haber
16:40 İngiltere'de hasta bebek hastane koltuğunda saatlerce doktor bekledi - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:40:59