Haberler» Güncel» Haber

FATİH'TE TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA

FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

21.07.2019 11:36 FATİH
FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 18 Haziran'da Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir işyerine gelen Ümit D. ve İlker D. işyerinin kepengini demir kesme makasıyla keserek, içeriye girdi. Şüpheliler içeride bulunan televizyonu alarak, kaçtı. Şüphelilerin kepengi keserek içeriye girmeleri ve televizyonu çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, 26 Haziran'da Kızılelma Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 Haziran'da yine aynı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ümit D. ve İlker D. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin işyerinin kepengini kesmeleri
-Şüphelilerin televizyonu alıp kaçmaları


- İstanbul
Kaynak: DHA
Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:42   DHA DIŞ- Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı
12:41   Ardıç gövdesine inşa ettiği evde doğayla iç içe yaşıyor
12:41   Bahçeye dönüştürülen atıl arazi geçim kaynakları olacak
12:41   Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım
12:41   31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
12:40   Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı
12:40   Otomobil istinat duvarından düştü